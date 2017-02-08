Блокада Донбасса и катастрофические последствия: запасы угля в Украине на исходе

На Донбассе почти две недели длится блокада на железной дороге: перекрыта поставка антрацитового угля для теплоэлектростанций. Это может привести к энергетической катастрофе в Украине. Как отметил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, в настоящее время нет быстрых способов замещения украинского антрацита.



По его словам, для того, чтобы перейти с отечественного угля на импортный, необходима не только значительная сумма денег (примерно дополнительные 20 млрд грн), но и время - пара месяцев. Однако его у украинцев в условиях зимы и сильных морозов нет.



Кроме того, замещение украинского антрацита импортным приведет к существенному скачку цен на электричество, а в период адаптации - возможны веерные отключения.



Перспектива, прямо скажем, не радостная. Также стоит отметить, что за время блокады Украина уже потеряла десятки миллиардов гривен. И закрывать эти финансовые дыры - нечем. Но, видимо, инициаторы блокады не берут это во внимание.



По поводу действий участников блокады высказался заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука. Он считает их противозаконными, а дальнейшие перекрытия железнодорожных путей в Донбассе, по его мнению, приведут к правовому хаосу.



«При любых обстоятельствах я не поддерживают анархию. Я никогда не поддержу, чтобы какой-нибудь господин Семенченко брал на себя полномочия власти. Сегодня ему понравилось блокировать переезд, а завтра ему захочется поставить блокпост под Киевом - собирать дань. А послезавтра ему не понравится решение какого-нибудь суда, и он выгонит из зала судью, сам сядет в его кресло и своими грязными руками будет выносить приговоры и исполнять их», - рассказал он в эфире NewsOne.