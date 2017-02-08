В Мариуполе появятся остановочные павильоны с бронированными стеклами

Новый архетип остановочных павильонов, которые установят в Мариуполе, показали предпринимателям города. Об этом рассказал секретарь городского совета Степан Махсма и опубликовал фото в Фейсбуке.
«Мы продолжаем работать над наведением порядка на мариупольских улицах. Сегодня презентовали нашим предпринимателям новый архетип остановочных павильонов, которые появятся в Мариуполе. Модель разрабатывалась с учетом успешного опыта других городов и пожеланий жителей. Все, что требуется от предпринимателей, - это заключение договора паевого участия с городским советом и соблюдение правил благоустройства», - написал Степан Махсма.
По его словам, современные остановки будут оснащены бронированными стеклами, энергоэффективным освещением и электронно-информационными экранами.