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Рубрика: Новости Мариуполя
08-02-2017, 12:19
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В Мариуполе появятся остановочные павильоны с бронированными стеклами

Новый архетип остановочных павильонов, которые установят в Мариуполе, показали предпринимателям города. Об этом рассказал секретарь городского совета Степан Махсма и опубликовал фото в Фейсбуке.

«Мы продолжаем работать над наведением порядка на мариупольских улицах. Сегодня презентовали нашим предпринимателям новый архетип остановочных павильонов, которые появятся в Мариуполе. Модель разрабатывалась с учетом успешного опыта других городов и пожеланий жителей. Все, что требуется от предпринимателей, - это заключение договора паевого участия с городским советом и соблюдение правил благоустройства», - написал Степан Махсма.

По его словам, современные остановки будут оснащены бронированными стеклами, энергоэффективным освещением и электронно-информационными экранами.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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