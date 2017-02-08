Новым главой Нацполиции стал Сергей Князев

Новым руководителем Национальной полиции Украины стал нынешний глава Департамента уголовного розыска НПУ Сергей Князев. Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.



Перед утверждением на новой должности Князев выступил перед членами Кабмина с короткой речью. За решение о назначении Князева проголосовали единогласно.



Новоназначенный глава Нацполиции озвучил задачи в своей деятельности на новом посту.



"Непримиримая борьба с преступностью и продолжение реформ – это основной девиз и основные задачи, которые будут возложены мною на коллектив, который имеет более, чем стотысячный количественный состав. Мы должны показать результаты, за которые не будет стыдно перед гражданами нашего государства, и потом они поблагодарят или скажут "нет". На улицах должно воцариться спокойствие, украинцы должны чувствовать себя в безопасности в собственных домах. Служить и защищать – таков основной принцип для Национальной полиции", - отметил Князев во время выступления в Кабмине.