Блокировка железной дороги на Донбассе может привести к падению курса гривны, - советник министра

Эксперты и специалисты продолжают прогнозировать последствия от блокировки железной дороги на Донбассе. Так, советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак считает, что блокада может привести к падению курса гривны.



Он отметил, что блокировка несет существенные риски для экономики Украины. При этом Россия, наоборот, может экономически выиграть из-за этого.



"Если не будет хватать угля, у нас есть несколько вариантов. Первое - это покупать за рубежом. Имеется в виду Россия, Польша или ЮАР. Затем если не будет хватать угля, есть вариант отключения газа. Газ мы сегодня берем весь, который можно брать, на Западе. И снова возвращаемся в Россию и проигрываем Стокгольмский арбитраж, и снова будем покупать фактически в России. И это тоже цель, она просматривается невооруженным глазом", - заявил советник министра в эфире "112 Украина".



Кроме того, по словам Грымчака, закупки угля за рубежом нанесут удар по курсу национальной валюты.



"У нас есть отрицательный баланс внешней торговли. То есть мы покупаем за рубежом больше, чем продаем туда. Если мы увеличим этот показатель за счет 9 млн тонн антрацита, то понятно, что это приведет к давлению на гривню, падению курса", - резюмировал Грымчак.



В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил еще одно нерадужное последствие блокады ж/д дороги Донбасса. По его словам, вынужденный импорт антрацит из-за рубежа и полный переход на него приведет к подорожанию тарифов на отопление.