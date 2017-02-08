В текущем году в Мариупольском ЦНАПе расширяется количество предоставляемых услуг. Так, с 18 января начался прием документов для получения ID-паспорта. Получить их могут жители Центрального района впервые после достижения 14-летнего возраста.
А с сегодняшнего дня, 8 февраля, здесь начато оформление документов для получения загранпаспорта, сообщили в пресс-службе горсовета. Прием документов от жителей Мариуполя осуществляется по предварительной записи. За получением консультации и записи необходимо обратиться по телефонам 58-70-50, 095-106-12-37, 067-941-04-44 или по адресу: пр. Мира, 107.
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Рубрика: Новости Мариуполя
08-02-2017, 14:18
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В ЦНАПе Мариуполя с сегодняшнего дня можно оформить загранпаспорт
В текущем году в Мариупольском ЦНАПе расширяется количество предоставляемых услуг. Так, с 18 января начался прием документов для получения ID-паспорта. Получить их могут жители Центрального района впервые после достижения 14-летнего возраста.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»