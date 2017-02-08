На Донетчине мужчина изнасиловал жену военного и избил ее маленьких детей

Вооруженный огнестрельным оружием и ножом 42-летний мужчина напал на соседку, когда ее муж-военнослужащий был на службе. Инцидент произошел 6 февраля около 14:00. До этого она не знала даже имени напавшего, видела только, что он живет на их улице, сообщили в пресс-службе полиции.



По словам потерпевшей, пьяный нелюдь полдня насиловал ее, при этом угрожал ей и детям 4 и 5 лет оружием. "Мать не имела возможности ни накормить, ни положить спать детей, а напуганные дети не могли даже подойти к ней. Во время первой же попытки мужчина ударил старшего мальчика по голове, разбив ребенку нос. Напавший бил и младшего, и больше они боялись приближаться", - рассказали в полиции.



Когда мучитель заснул, мать взяла детей и ушла в соседний двор, где они прятались на морозе.



Утром 7 февраля подозреваемый в жестоком преступлении бежал за пределы области, но был задержан в тот же день. Его нашли в Харькове. Сейчас он доставлен в Марьинское отделение полиции, с ним работают следователи.



Предварительно факт квалифицирован по ч.1 ст.152 «Изнасилование» УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Назначен ряд экспертиз, после чего происшествию будет дана окончательная правовая оценка.