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Рубрика: Новости Донбасса
08-02-2017, 14:57
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В ДНР объявлен план перехват и трехдневный траур в связи с гибелью Гиви

Оперативное командование ДНР озвучило предварительную причину гибели командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»). Предположительно, он погиб в результате подрыва из реактивного пехотного огнемета «Шмель», пишет ДАН.

В связи со случившимся в ДНР объявлен план-перехват.

Александр Захарченко объявил трехдневный траур. Он продлится 8, 9 и 10 февраля.




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