Оперативное командование ДНР озвучило предварительную причину гибели командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»). Предположительно, он погиб в результате подрыва из реактивного пехотного огнемета «Шмель», пишет ДАН.
В связи со случившимся в ДНР объявлен план-перехват.
Александр Захарченко объявил трехдневный траур. Он продлится 8, 9 и 10 февраля.
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- В ДНР объявлен план перехват и трехдневный траур в связи с гибелью Гиви
Рубрика: Новости Донбасса
08-02-2017, 14:57
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В ДНР объявлен план перехват и трехдневный траур в связи с гибелью Гиви
Оперативное командование ДНР озвучило предварительную причину гибели командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»). Предположительно, он погиб в результате подрыва из реактивного пехотного огнемета «Шмель», пишет ДАН.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»