Блокирование железнодорожного сообщения с неподконтрольными территориями снижает возможности Киева вести эффективные переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. Данная ситуация демонстрирует миру слабость украинской власти. Об этом заявил представитель Украины в подгруппе по безопасности на Минских переговорах Евгений Марчук.
"Трудно строить эффективную линию поведения на внешнеполитической арене и вести переговоры (по Донбассу – Ред.) на фоне этих блокировок военными железной дороги в Луганской области. Для всего мира это сигнал о том, что в Украине нет власти или что она слишком слаба для того, чтобы видеть в ней серьезного зрелого партнера", — сказал Марчук в интервью Лиге.
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Блокада Донбасса показывает миру бездействие и слабость украинской власти, - Марчук
Блокирование железнодорожного сообщения с неподконтрольными территориями снижает возможности Киева вести эффективные переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. Данная ситуация демонстрирует миру слабость украинской власти. Об этом заявил представитель Украины в подгруппе по безопасности на Минских переговорах Евгений Марчук.
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Редакция «Мариупольских новостей»