К участникам блокады на Донбассе прибыли бойцы ВСУ и служащие батальонов

В настоящее время к участникам блокады, которые перекрыли железнодорожные пути в Донецкой и Луганской области, подтягиваются бойцы ВСУ и служащие батальонов. Для этого они специально взяли отпуск. В сети появилось соответствующее видео. Военные обратились к действующим военнослужащим и сотрудникам МВД с призывом присоединиться к акции.

По инсайдерской информации, из Мариуполя прямо сейчас тоже выехал микроавтобус с бойцами.



Отметим, что по прогнозам экспертов, от данной блокады может пострадать экономическая ситуация в Украине и энергосистема.