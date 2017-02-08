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Рубрика: Новости Донбасса
08-02-2017, 15:40
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[Видео]

К участникам блокады на Донбассе прибыли бойцы ВСУ и служащие батальонов

В настоящее время к участникам блокады, которые перекрыли железнодорожные пути в Донецкой и Луганской области, подтягиваются бойцы ВСУ и служащие батальонов. Для этого они специально взяли отпуск. В сети появилось соответствующее видео. Военные обратились к действующим военнослужащим и сотрудникам МВД с призывом присоединиться к акции.

По инсайдерской информации, из Мариуполя прямо сейчас тоже выехал микроавтобус с бойцами.

Отметим, что по прогнозам экспертов, от данной блокады может пострадать экономическая ситуация в Украине и энергосистема.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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