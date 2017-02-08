К 120-летию мариупольского комбината имени Ильича «Укрпошта» выпустила юбилейные марки

«Укрпошта» выпустила юбилейные почтовые марки по случаю 120-летия Мариупольского комбината имени Ильича. Об этом в Фейсбуке сообщил генеральный директор ММКИ Юрий Зинченко.



«Форма выпуска юбилейных марок — лист из 9 (3Г—3) марок. На них можете увидеть основные виды продукции предприятия, а также цехи комбината – его прошлое и настоящее. Есть здесь и памятные исторические фото, рассказывающие о важных событиях», - написал Зинченко.

Он также отметил, что марки отмечены буквой «V». Это значит, что "ильичевская" марка не только относится к «памятному тиражу», но и является средством оплаты почтовых отправлений.