Дети получают SMS-рассылку по превращению в огненную фею - а фактически, инструкцию к суициду

Одна из пользователей соцсети разместила на своей странице скан с телефона, в котором ребенку предлагалось "стать Феей огня из Винкс" при помощи газовой плиты тайком от родителей.



Красиво оформленный рисунок содержит инструкцию. Краткий текст: "включи ночью все конфорки газовой плиты, не поджигая, и иди спать. Утром ты станешь феей огня из Винкс". Таким образом, данные указания подталкивают детей к суициду.

Откуда именно приходят такие сообщение не уточняется.



К слову, данное изображение «гуляет» по интернету уже почти два года. Оно появляется в разных сообществах «ВКонтакте».



Родителям необходимо быть особенно внимательными к детям и узнавать, чем они интересуются и увлекаются.