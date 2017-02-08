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Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
08-02-2017, 16:40
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[Фото]

Дети получают SMS-рассылку по превращению в огненную фею - а фактически, инструкцию к суициду

Одна из пользователей соцсети разместила на своей странице скан с телефона, в котором ребенку предлагалось "стать Феей огня из Винкс" при помощи газовой плиты тайком от родителей.

Красиво оформленный рисунок содержит инструкцию. Краткий текст: "включи ночью все конфорки газовой плиты, не поджигая, и иди спать. Утром ты станешь феей огня из Винкс". Таким образом, данные указания подталкивают детей к суициду.

Откуда именно приходят такие сообщение не уточняется.

К слову, данное изображение «гуляет» по интернету уже почти два года. Оно появляется в разных сообществах «ВКонтакте».

Родителям необходимо быть особенно внимательными к детям и узнавать, чем они интересуются и увлекаются.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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Редакция «Мариупольских новостей»