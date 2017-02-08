У Мариупольского торгового порта серьезный проект: подписан контракт с американо-канадской компанией

ГП «Мариупольский морской торговый порт» и американо-канадская компания ABROOK INC подписали контракт на поставку комплектного оборудования для будущего зернового комплекса в порту, сообщает пресс-служба предприятия.



В присутствии старшего коммерческого атташе Посольства США в Украине Джеймса Линдли и коммерческого специалиста Посольства США Анатолия Сахно, а также городского головы Мариуполя Вадима Бойченко подписи под документом поставили директор Мариупольского порта Александр Олейник и президент компании ABROOK INC Михаил Атрошенко.

«Сегодня знаковый день для нас. Ведь подписав контракт с таким всемирно известным производителем оборудования для перевалки и хранения зерновых, мы даем четкий сигнал нашим клиентам и партнерам, что Мариупольский порт не только декларирует свое дальнейшее развитие, но и предпринимает реальные шаги по диверсификации грузопотоков и повышению качества предоставляемых услуг», - отметил директор Мариупольского МТП Александр Олейник.



Олейник добавил, что предприятие нацелено на создание максимально универсального порта с новыми высокотехнологичными рабочими местами, снижение себестоимости перевалки грузов и, как следствие, увеличение доходности предприятия и рост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.



Президент компании ABROOK INC Михаил Атрошенко поблагодарил Мариупольский порт за желание участвовать в таком серьезном проекте и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество

Специалисты в сфере АПК в настоящее время оценивают экспортный потенциал областей, тяготеющих к портам Азовского моря, на уровне 3-4 миллионов зерновых грузов в год. В связи с этим необходимость строительства современного зернового терминала в самом глубоководном украинском порту Азова – Мариупольском – становится очевидной.



Терминал будет строиться в два этапа с расчетом выхода на полную проектную мощность в 2019 году. Согласно проекту, новый комплекс позволит осуществлять перевалку зерновых грузов в объеме 2 млн тонн в год; единовременно хранить 131,1 тыс. тонн зерна; принимать автомобильный транспорт – 500 тонн в час; железнодорожный транспорт – 1 тыс. тонн в час; загружать суда – 2 тыс. тонн в час.

Отмечается, что проектируемый зерновой комплекс будет дополнительно оборудован зерносушилкой (что крайне редко встречается в портах) мощностью 3 тыс. тонн в сутки.