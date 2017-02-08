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Рубрика: Новости Донбасса
08-02-2017, 17:20
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Возможные преемники Гиви: стали известны имена

На "пост" нового командира батальона "Сомали" вместо убитого Михаила Толстых (Гиви) претендуют две кандидатуры.

Как сообщает radio24.ua со ссылкой на российское издание "Лайф" со ссылкой на свои источники, возможным преемником Гиви может стать его телохранитель и "правая рука" с позывным "Угрюмый". Известно, что ему около 40 лет, он - "из местных". Свою настоящую фамилию "Угрюмый" скрывает и не любит лишний раз показываться на публике.

По другим данным, пост командира "Сомали" может получить некий Егор, более известный как "Малой". Ему чуть больше 20 лет, на момент гибели Гиви выполнял функции "начальника штаба". Он также принимал активное участие в боях на Донбассе.




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Редакция «Мариупольских новостей»