С заснеженными и скользкими дорогами Мариуполя справляется новая техника «Зеленстроя»

«Зеленстрой» оперативно расчистил от снега дороги Мариуполя. Об этом сообщил начальник МКП зеленого строительства Александр Шульга в ходе брифинга. Со вчерашнего вчера ведется работа по расчистке и посыпке дорог. Особое внимание уделяется спускам-подъемам. Выполнять все работы в максимально короткие сроки помогает приобретенная в конце прошлого года техника, сообщает пресс-служба горсовета.

Вначале машины «Зеленстроя» вышли на линию для очистки наиболее опасных участков дорог города. В ночное время, когда количество транспорта уменьшилось, начали расчищать все дороги. «Для выполнения работ было задействовано 16 машин, оборудованных лопатами и посыпочными устройствами. 5 тракторов расчищали и посыпали тротуары», - рассказал Александр Шульга. Также он отметил, что в утренние часы уборкой снега с тротуаров занимались 223 человека. А к обеду все центральные улицы были расчищены.

Сегодня «Зеленстрой» работал над расчисткой второстепенных дорог города. Коммунальное предприятие держит ситуацию на контроле и выезжает по заявкам дежурных трамвайно-троллейбусного управления, районных администраций и Национальной полиции. Так, вчера по заявкам были посыпаны дороги песчано-солевой смесью возле всех блокпостов, а также дорога к поселку Сартана.

«Мы научились справляться с такими погодными условиями. И все сотрудники всегда готовы в кратчайшие сроки производить работы по расчистке улиц от снега. А благодаря новой технике, мы оперативно убираем тротуары, не привлекая большое количество людей. Например, от АС-2 до Драмтеатра расчистили тротуар за 1,5 часа», - отметил начальник МКП зеленого строительства.