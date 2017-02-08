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Рубрика: Новости Донбасса
08-02-2017, 17:59
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На шахте в Донецкой области произошел пожар

Сегодня, 8 февраля, на шахте «Северная» ГП «Торецкуголь» произошел пожар. Информация о происшествии поступила в Службу спасения "101" в 8:51, сообщили в ГСЧС.

Днем был начат спуск в шахту горноспасателей, устанавливались переходники на водяной ствол диаметром 6 дюймов, и на воздушный ствол диаметром 12 дюймов для подачи воды и воздуха, и для подключения оборудования.

Пострадавших и погибших нет.

На месте происшествия работали 2 отделения Военизированного горно-спасательного отряда в составе 14 человек и 4 единиц техники. От Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области привлечено 3 человека личного состава.

Производственный процесс на шахте не происходит. Работники отсутствуют.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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