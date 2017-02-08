В Авдеевке сильный мороз: АКХЗ продолжает подавать тепло в дома жителей

Несмотря на лютый мороз, в квартирах жителей Авдеевки тепло. Все необходимые усилия для этого прикладывает руководство Авдеевского коксохима.



«Минус 18 по Цельсию. Несмотря на это, нам удаётся поддерживать температуру в батареях - и в коксовых, и в квартирах Авдеевки. Все буде добре», — сообщил гендиректор предприятия Муса Магомедов на странице в Фейсбуке.



Он также добавил, что продолжается процесс согласования ремонтных работ на вводе Макеевка-1. Все надеются на положительное решение СЦКК.



Напомним, после обстрелов Авдеевки, когда город остался без света, воды, руководство Авдеевского коксохима приняло решение остановить две коксовые батареи для того, чтобы не разморозить систему отопления в городе. Благодаря этому в квартирах жителей поддерживалась температура на уровне от 16 до 20 градусов тепла.