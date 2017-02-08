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Рубрика: Новости Донбасса
08-02-2017, 18:42
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На Донетчине среди блокирующих дорогу в районе Бахмута были иностранцы и мародеры, - Аброськин

К блокировке дороги Бахмут - Константиновка причастны граждане других государств, мародеры и лица, находившиеся в уголовном розыске. Об этом сообщил глава Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Мы проверили «добропорядочных граждан», которые 6 февраля 2017 года осуществили незаконное блокирование дороги Бахмут - Константиновка. Из 28 лиц: житель Николаевской области, который находился в розыске по ст. 125 УК Украины; житель Соледара, который ранее привлекался к криминальной ответственности и еще двое судимых граждан Украины. Также брали участие в противоправных действиях два гражданина Грузии и один гражданин Канады, который ничего не мог объяснить о том, что он тут делает и «за что стоит», - сообщил он на своей странице в Фейсбуке.

Также Аброськин рассказал о географии проживания участников блокады - «регулировщиков с дубинами и в балаклавах». Это Ивано-Франковщина, Крым, Запорожье, Харьковщина, Россия.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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