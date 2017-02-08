vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1452 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
08-02-2017, 19:02
Просмотров: 471
Комментариев: 0

Фабрику Roshen в Мариуполе планируют продать

Акционеры Мариупольской кондитерской фабрики «Рошен», входящей в состав одного из крупнейших производителей кондитерской продукции в Украине -  корпорацию Roshen, могут продать предприятие. Об этом говорится в сообщении фабрики в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передают «Украинские новости».

Сейчас фабрика находится на стадии ликвидации. Собрание акционеров запланировано на 20 марта в Мариуполе. На нем и намерены рассмотреть вопрос продажи недвижимого имущества, в том числе комплекса кондитерской фабрики, земельного участка, на котором расположена фабрика, зданий и другого имущества. Отмечается, что стоимость комплекса кондитерской фабрики не превышает 40 млн грн, земучастка – 25 млн грн.

В финансовой отчетности предприятия «Мариупольская кондитерская фабрика "Рошен"» отмечается, что убыток за 2016 год составил 8,171 млн грн, убыток за 2015 год – 4,821 млн грн; суммарная дебиторская задолженность по итогам 2016 года оценивается в 22,343 млн грн.




Port
Loading...

Читайте также:

У Мариупольского торгового порта серьезный проект: подписан контракт с американо-канадской компанией

Будет осуществляться поставка оборудования для будущего зернового комплекса в порту


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»