Акционеры Мариупольской кондитерской фабрики «Рошен», входящей в состав одного из крупнейших производителей кондитерской продукции в Украине - корпорацию Roshen, могут продать предприятие. Об этом говорится в сообщении фабрики в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передают «Украинские новости».
Сейчас фабрика находится на стадии ликвидации. Собрание акционеров запланировано на 20 марта в Мариуполе. На нем и намерены рассмотреть вопрос продажи недвижимого имущества, в том числе комплекса кондитерской фабрики, земельного участка, на котором расположена фабрика, зданий и другого имущества. Отмечается, что стоимость комплекса кондитерской фабрики не превышает 40 млн грн, земучастка – 25 млн грн.
В финансовой отчетности предприятия «Мариупольская кондитерская фабрика "Рошен"» отмечается, что убыток за 2016 год составил 8,171 млн грн, убыток за 2015 год – 4,821 млн грн; суммарная дебиторская задолженность по итогам 2016 года оценивается в 22,343 млн грн.
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Фабрику Roshen в Мариуполе планируют продать
Акционеры Мариупольской кондитерской фабрики «Рошен», входящей в состав одного из крупнейших производителей кондитерской продукции в Украине - корпорацию Roshen, могут продать предприятие. Об этом говорится в сообщении фабрики в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передают «Украинские новости».
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Редакция «Мариупольских новостей»