В Мариуполе произошел пожар в квартире, где жил тяжелобольной мужчина

Сегодня в Мариуполе в доме 242 по бульвару Шевченко горела квартира 5-этажного дома. Здесь проживает мужчина, страдающий онкозаболеванием. По предварительной информации, загорелся диван, на котором он лежал. При этом сообщается, что мужчина не курит.
Прибывшие на место спасатели вынесли хозяина квартиры из огня и передали бригаде медиков. Пострадавшего доставили в больницу. Возгорание было ликвидировано.
Во время пожара мужчине пыталась помочь соседка. Она получила ожоги рук. Женщине оказали помощь на месте, от госпитализации она отказалась.
Причину пожара будут устанавливать специалисты.