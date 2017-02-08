Министерство экономического развития и торговли планирует предложить Кабмину отменить государственное регулирование цен на продукты питания на постоянной основе.
Проект этого постановления уже готовится и скоро будет вынесен на обсуждение общественности. Об этом "Украинским новостям" сообщила пресс-служба министерства.
"Результатом пилотного проекта является подтверждение предварительных выводов Минэкономики по низкой эффективности существующих способов ценового регулирования", - сообщает пресс-служба Минэкономики.
В ведомстве сообщили, что, опираясь на данные анализа, Министерство экономического развития и торговли будет предлагать Кабмину признать эксперимент успешным и отменить государственное регулирование цен.
Напомним, в Украине с 1 октября 2016 года цены на продукты отпустили в "свободное плаванье". После этого на социальные товары в Украине Госпотребслужба зафиксировала рост цен. Однако премьер-министр Владимир Гройсман признал удачным эксперимент по отмене госрегулирования цен.
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Минэкономики хочет отменить госрегулирование цен на продукты уже на постоянной основе
Министерство экономического развития и торговли планирует предложить Кабмину отменить государственное регулирование цен на продукты питания на постоянной основе.
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Редакция «Мариупольских новостей»