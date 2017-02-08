vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1284 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
08-02-2017, 20:42
Просмотров: 328
Комментариев: 0

Минэкономики хочет отменить госрегулирование цен на продукты уже на постоянной основе

Министерство экономического развития и торговли планирует предложить Кабмину отменить государственное регулирование цен на продукты питания на постоянной основе.

Проект этого постановления уже готовится и скоро будет вынесен на обсуждение общественности. Об этом "Украинским новостям" сообщила пресс-служба министерства.

"Результатом пилотного проекта является подтверждение предварительных выводов Минэкономики по низкой эффективности существующих способов ценового регулирования", - сообщает пресс-служба Минэкономики.

В ведомстве сообщили, что, опираясь на данные анализа, Министерство экономического развития и торговли будет предлагать Кабмину признать эксперимент успешным и отменить государственное регулирование цен.

Напомним, в Украине с 1 октября 2016 года цены на продукты отпустили в "свободное плаванье". После этого на социальные товары в Украине Госпотребслужба зафиксировала рост цен. Однако премьер-министр Владимир Гройсман признал удачным эксперимент по отмене госрегулирования цен.




Port
Loading...

Читайте также:

На какой отметке остановится стоимость бензина…

Пока в региональных сетях цена бензина только демонстрирует свой рост


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»