Традиция отмечать 9 февраля Международный день стоматолога (англ. International Day of dentist) постепенно становится популярной во многих странах.



Можно предположить, что имеются веские причины на то, чтобы отмечать профессиональный праздник стоматологов и зубных врачей в День святой Аполлонии (St. Apollonia).



Аполлония — дочь видного александрийского чиновника, уверовавшая во Христа. По мнению гонителей христианства, она подавала плохой пример согражданам, которые должны были придерживаться многобожия и верить в божественное происхождение императора.



Аполлонию подвергли жестоким пыткам, требуя отречения от христианства. Но девушка не дрогнула перед лицом смерти. Она попросила ее развязать, чтобы у нее была возможность стать на колени и выполнить требование толпы. Когда же ее развязали, отважная женщина сама бросилась в огонь. Это случилось 9 февраля 249 года.



Страдания и христианский подвиг Аполлонии так поразили ее современников и потомков, что родилась легенда о том, что стоит только произнести имя Аполлонии, помолиться ей — зубная боль утихнет. В 300 году Аполлония была канонизирована как святая мученица. День её памяти 9 февраля.



Древние «стоматологи» использовали прототип первой бормашины еще 9 тысяч лет назад. Такое неожиданное открытие сделали ученые из США и Франции. Исследовав найденные в пакистанской провинции Белуджистан останки людей, живших в 6-4 веках до нашей эры, они обнаружили в некоторых зубах сделанные при жизни почти идеальные отверстия диаметром 1-3 миллиметра и глубиной до 3,5 миллиметров. Об искусстве древних «стоматологов» свидетельствует и тот факт, что в ряде случаев просверлены труднодоступные коренные зубы, причем, одно из отверстий находилось с внутренней стороны челюсти.



Златоустьев огонь

На Руси этот день получил свое название в честь Иоанна Златоуста — константинопольского архиепископа и богослова. Иоанн почитается церковью как один из трех Вселенских святителей и учителей — вместе с Василием Великим и Григорием Богословом. Его называли блестящим проповедником, и за свой ораторский дар Иоанн получил прозвище Златоуста.



Этому святому в народе принято молиться о просвещении разума и о постижении духовной грамоты, а также о помощи в отчаянии. Кроме того, в день Иоанна Златоуста произносили особый заговор от зубной боли. Он звучал так: «Лазарева суббота, Златоустьев день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели».



Праздник получил название Златоустьева огня, потому что в этот день с особым вниманием относились к домашнему очагу. Особым образом нужно было затопить печь — так, чтобы разом занялись все поленья. Это сулило семье мир и достаток. Для обряда заранее сушили дрова и щипали лучину.



Существовали на этот день и метеорологические приметы. Говорили, что если облака идут против ветра — это к снегу; стекла потеют — к теплу. После метелей рассматривали сугробы: если верхушки закруглены — это обещало хороший урожай.



Именины:



Дмитрий, Иван, Петр