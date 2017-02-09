Мариуполь поздно вечером снова содрогался от мощных взрывов и залпов. По словам мариупольцев, звуки обстрелов особенно были слышны в микрорайоне «Восточный».
"Кирова окна трясутся", "Кирова слышно", "6 зарядів з однаковим інтервалом", "В Сартане громко", "Лупят чем-то тяжёлым. На Восточном окна дрожат", - пишут жители в соцсетях.
В пресс-центре штаба АТО сообщают о том, что на Мариупольском направлении на линии огня оказались населенные пункты Лебединское, Широкино, Гнутово, Водяное и Павлополь. Здесь по военным били из 152 и 122 миллиметровой артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
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- Под Мариуполем взрывались артснаряды, на окраинах города снова раздавались звуки залпов
Рубрика: Новости Мариуполя
09-02-2017, 08:08
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Под Мариуполем взрывались артснаряды, на окраинах города снова раздавались звуки залпов
Мариуполь поздно вечером снова содрогался от мощных взрывов и залпов. По словам мариупольцев, звуки обстрелов особенно были слышны в микрорайоне «Восточный».
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»