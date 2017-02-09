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Рубрика: Новости Донбасса
09-02-2017, 08:38
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[Видео]

Бойцы ВСУ с оружием в руках обратились к президенту Порошенко и выступили за блокаду на Донбассе

Украинские военные выступили с требованием к властям страны и лично к президенту Петру Порошенко. Они призвали остановить торговлю с Л-ДНР. Группа бойцов представилась как военнослужащие 16-го мотопехотного батальона 58-й бригады. Видеообращение обнародовано на странице в соцсети одного из солдат.

"Мы не поддерживаем ни одну политическую силу, но осуждаем давление, особенно физическое, на ветеранов АТО, которые сегодня путем торговой блокады в Луганской области борются с финансированием оккупантов", - заявили военные.

При этом они потребовали остановить движение контрабанды вдоль всей границы Донецкой и Луганской областей. К слову, на видео видно, что обращение бойцы записывали с минометами и стрелковым оружием в руках.

Также бойцы призвали жителей Донбасса с пониманием отнестись к этому экономическому эмбарго.

Напомним, по словам профильного министра Игоря Насалика, переход с отечественного антрацита на импортный потребует значительных средств и длительного времени. Как выживать людям при этом, когда на улице сильный мороз, а запасы угля на ТЭС стремительно сокращаются - никто из участников блокады не уточняет.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»