На Донетчине «скорая» из-за обстрелов отказалась ехать к раненому осколком в сердце подростку

Жители села Курдюмовка 8 февраля проводили в последний путь 15-летнего подростка Александра, который был убит попаданием осколка снаряда в сердце в собственном доме. Его последними словами было: "Дед, все…". Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области.



Отмечается, что "скорая помощь" отказалась ехать в поселок, который оказался под обстрелами. Туда отправились командир роты спецназначения ГУНП в Донецкой области Юрий Голубан и начальник Бахмутского отдела полиции Юрий Попов. "На месте, рядом с полуразрушенным домом мы увидели воронку, а в самом доме около входной двери лежал молодой человек без признаков жизни. Я проверил пульс – его не было, зрачки не реагировали на свет, то-есть, уже наступила клиническая смерть. Было два входных отверстия в теле ребенка, в грудной клетке, от осколков", - рассказывает полковник Голубан.



По его словам, рядом с раненым мальчиком находилась убитая горем мать. Медики приехали в Курдюмовку тольку утром и зафиксировали смерть несовершеннолетнего.



По данным пресс-службы областной полиции, с начала войны, в результате артударов на Донетчине погибли более 50 детей.