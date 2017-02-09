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Рубрика: Новости Донбасса
09-02-2017, 08:58
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На Донетчине «скорая» из-за обстрелов отказалась ехать к раненому осколком в сердце подростку

Жители села Курдюмовка 8 февраля проводили в последний путь 15-летнего подростка Александра, который был убит попаданием осколка снаряда в сердце в собственном доме. Его последними словами было: "Дед, все…". Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области.

Отмечается, что "скорая помощь" отказалась ехать в поселок, который оказался под обстрелами. Туда отправились командир роты спецназначения ГУНП в Донецкой области Юрий Голубан и начальник Бахмутского отдела полиции Юрий Попов. "На месте, рядом с полуразрушенным домом мы увидели воронку, а в самом доме около входной двери лежал молодой человек без признаков жизни. Я проверил пульс – его не было, зрачки не реагировали на свет, то-есть, уже наступила клиническая смерть. Было два входных отверстия в теле ребенка, в грудной клетке, от осколков", - рассказывает полковник Голубан.

По его словам, рядом с раненым мальчиком находилась убитая горем мать. Медики приехали в Курдюмовку тольку утром и зафиксировали смерть несовершеннолетнего.

По данным пресс-службы областной полиции, с начала войны, в результате артударов на Донетчине погибли более 50 детей.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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