Вчера в 21:05 в районе Талаковки произошел обстрел, в результате которого осколками была повреждена электростанция. По информации пресс-службы горсовета, поселки Талаковка и Гнутово, а также порядка 500 дворов в Сартане остались без электроснабжения.
Как сообщил поселковый голова Талаковки Вячеслав Салгалов, из-за повреждений подстанции остановилась котельная, снабжающая теплом школу и детский садик поселка. По его словам, занятия временно остановлены. Жертв и пострадавших среди населения нет.
Под председательством заместителя городского головы Михаила Когута созвано рабочее совещание с участием всех служб города, на котором рассмотрят пути ликвидации последствий обстрела.
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В результате обстрела обесточены Талаковка и Гнутово: остановилась котельная, занятия в школе остановлены
Вчера в 21:05 в районе Талаковки произошел обстрел, в результате которого осколками была повреждена электростанция. По информации пресс-службы горсовета, поселки Талаковка и Гнутово, а также порядка 500 дворов в Сартане остались без электроснабжения.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»