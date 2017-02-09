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  • В результате обстрела обесточены Талаковка и Гнутово: остановилась котельная, занятия в школе остановлены

Рубрика: Новости Мариуполя
09-02-2017, 09:10
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В результате обстрела обесточены Талаковка и Гнутово: остановилась котельная, занятия в школе остановлены

Вчера в 21:05 в районе Талаковки произошел обстрел, в результате которого осколками была повреждена электростанция. По информации пресс-службы горсовета, поселки Талаковка и Гнутово, а также порядка 500 дворов в Сартане остались без электроснабжения.

Как сообщил поселковый голова Талаковки Вячеслав Салгалов, из-за повреждений подстанции остановилась котельная, снабжающая теплом школу и детский садик поселка. По его словам, занятия временно остановлены. Жертв и пострадавших среди населения нет.

Под председательством заместителя городского головы Михаила Когута созвано рабочее совещание с участием всех служб города, на котором рассмотрят пути ликвидации последствий обстрела.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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