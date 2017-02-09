Вниманию участников ВНО с неподконтрольных территорий Донбасса!

Для прохождения ВНО 2017 участникам с неконтролируемых территорий прежде всего нужно иметь аттестат украинского образца. Об этом сообщает Донецкий РЦОКО.



"Чтобы его получить, нужно подать заявление в общеобразовательное учебное заведение в течение учебного года для прохождения обучения на экстернате или дистанционной форме. Школа поможет вам в формировании комплекта регистрационных документов и отправит их в региональный центр", - говорится в сообщении.



Выпускники прошлых лет с неконтролируемых территорий, которые могут предоставить документы только по электронной почте, должны в установленный срок отправить скан-копии фотографии (в таком случае наклеивать фотографии на регистрационную карточку не нужно, надо только отсканировать) и регистрационных документов на электронный адрес регионального центра. Также адресом хранения сертификата можно выбрать региональный центр. В таком случае региональный центр доставит сертификат в первый по графику пункт проведения ВНО.



Если выпускник не сможет прибыть на выбранный предмет во время основной сессии, то при регистрации ему сразу нужно будет дополнительно написать заявление в произвольной форме на дополнительную сессию, перечислив предметы и указав причину невозможности составления предметов в основную сессию. В заявлении нужно указать, что вы участник с неподконтрольной территории и добавить скан-копию страницы прописки из паспорта.



Также в Донецком РЦОКО сообщили, что у вывускников, по желанию, есть возможность часть предметов пройти в основную сессию и часть - во время дополнительной. В таком случае в заявлении нужно точно указать, какие предметы в какую сессию.



Для тех, кто не успеет зарегистрироваться в основной период, с 3 по 19 мая 2017 года будет проходить дополнительная регистрация.