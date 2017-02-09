Украинские военнослужащие сбили беспилотный летательный аппарат противника под Мариуполем. Об этом сообщил пресс-офицер сектора "Мариуполь" Иван Чмиль, передает "112 Украина".
"Вчера военнослужащими сил АТО был сбит беспилотный летательный аппарат российского производства типа "Орлан". И сейчас он находится на территории, которую контролируют силы АТО, - отметил спикер.
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- Под Мариуполем военные сбили российский беспилотник
Рубрика: Новости Мариуполя
09-02-2017, 09:57
Просмотров: 489
Комментариев: 0
Под Мариуполем военные сбили российский беспилотник
Украинские военнослужащие сбили беспилотный летательный аппарат противника под Мариуполем. Об этом сообщил пресс-офицер сектора "Мариуполь" Иван Чмиль, передает "112 Украина".
Loading...
Читайте также:
В результате обстрела обесточены Талаковка и Гнутово: остановилась котельная, занятия в школе остановлены
Сейчас рассматривают пути ликвидации последствий обстрела
В Мариуполе появятся остановочные павильоны с бронированными стеклами
А также энергоэффективным освещением и электронно-информационными экранами
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»