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Рубрика: Новости Мариуполя
09-02-2017, 09:57
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Под Мариуполем военные сбили российский беспилотник

Украинские военнослужащие сбили беспилотный летательный аппарат противника под Мариуполем. Об этом сообщил пресс-офицер сектора "Мариуполь" Иван Чмиль, передает "112 Украина".

"Вчера военнослужащими сил АТО был сбит беспилотный летательный аппарат российского производства типа "Орлан". И сейчас он находится на территории, которую контролируют силы АТО, - отметил спикер.




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Редакция «Мариупольских новостей»