Последствия блокады Донбасса изучают уже в Европе

8 февраля прошел уже тринадцатый день блокады железной дороги на Донбассе. Люди в военной форме не пропускают эшелоны с углем, аргументируя свои действия борьбой с контрабандой. Правоохранители открыли уголовное производство по факту блокирования железной дороги. Ситуация остается напряженной.



Ряд украинских экспертов и высших чиновников государства высказали мнение о том, что блокада негативно может сказаться на экономической ситуации в Украине и энергосистеме страны.



Последствия блокады для украинцев изучают уже в Европе. Позицию по данному вопросу формируют в Брюсселе, рассказали "Сегодня" в представительстве ЕС в Украине.



"Мы сейчас работаем, изучаем вопрос. Мы следим, анализируем, изучаем ситуацию. Но пока комментарии не даем. Позиция вырабатывается. Мы не можем сами от себя сказать, консультируемся с коллегами в Брюсселе", – отметил пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик.



В то же время в посольстве Великой Британии отмечают: важно, чтобы украинские электростанции не остались в результате блокады без угля. "Мы следим за ситуацией. Важно, чтобы украинские электростанции имели достаточно запасов для обеспечения потребностей населения в этот очень холодный зимний период", – сообщили в посольстве.



Тем временем ТЭС вблизи линии разграничения находятся на грани остановки, а тысячи жителей рискуют замeрзнуть в своих квартирах.