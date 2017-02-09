8 февраля прошел уже тринадцатый день блокады железной дороги на Донбассе. Люди в военной форме не пропускают эшелоны с углем, аргументируя свои действия борьбой с контрабандой. Правоохранители открыли уголовное производство по факту блокирования железной дороги. Ситуация остается напряженной.
Ряд украинских экспертов и высших чиновников государства высказали мнение о том, что блокада негативно может сказаться на экономической ситуации в Украине и энергосистеме страны.
Последствия блокады для украинцев изучают уже в Европе. Позицию по данному вопросу формируют в Брюсселе, рассказали "Сегодня" в представительстве ЕС в Украине.
"Мы сейчас работаем, изучаем вопрос. Мы следим, анализируем, изучаем ситуацию. Но пока комментарии не даем. Позиция вырабатывается. Мы не можем сами от себя сказать, консультируемся с коллегами в Брюсселе", – отметил пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик.
В то же время в посольстве Великой Британии отмечают: важно, чтобы украинские электростанции не остались в результате блокады без угля. "Мы следим за ситуацией. Важно, чтобы украинские электростанции имели достаточно запасов для обеспечения потребностей населения в этот очень холодный зимний период", – сообщили в посольстве.
Тем временем ТЭС вблизи линии разграничения находятся на грани остановки, а тысячи жителей рискуют замeрзнуть в своих квартирах.
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Последствия блокады Донбасса изучают уже в Европе
8 февраля прошел уже тринадцатый день блокады железной дороги на Донбассе. Люди в военной форме не пропускают эшелоны с углем, аргументируя свои действия борьбой с контрабандой. Правоохранители открыли уголовное производство по факту блокирования железной дороги. Ситуация остается напряженной.
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Редакция «Мариупольских новостей»