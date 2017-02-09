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Рубрика: Новости Мариуполя
09-02-2017, 10:34
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ГРС, обеспечивающая Мариуполь газом, обесточена из-за обстрелов

Газораспределительная станция, обеспечивающая Мариуполь природным газом, была обесточена в результате боевых действий. Об этом говорится в сообщении компании "Укртрансгаз" в Фейсбуке.

Отмечается, что ГРС в текущее время работает на резервном питании (аккумуляторные батареи). Газоснабжение города не было прекращено, газ потребителям подается.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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