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Рубрика: Новости Донбасса
09-02-2017, 10:54
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В автобусе возле КПВВ «Новотроицкое» умер мужчина

В автобусе, который двигался к КПВВ "Новотроицкое", умер мужчина. Инцидент произошел 8 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.

Соощается, что 77-летнему жителю Донецкой области стало плохо, он потерял сознание. Пограничники вызвали "скорую" и начали оказывать первую медицинскую помощь, но мужчина оставался без сознания. Прибывшие медработники уже констатировали факт смерти, которая, вероятно, наступила от сердечной недостаточности.

По данным факту проинформирован отдел полиции.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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