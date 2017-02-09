В автобусе, который двигался к КПВВ "Новотроицкое", умер мужчина. Инцидент произошел 8 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.
Соощается, что 77-летнему жителю Донецкой области стало плохо, он потерял сознание. Пограничники вызвали "скорую" и начали оказывать первую медицинскую помощь, но мужчина оставался без сознания. Прибывшие медработники уже констатировали факт смерти, которая, вероятно, наступила от сердечной недостаточности.
По данным факту проинформирован отдел полиции.
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Рубрика: Новости Донбасса
09-02-2017, 10:54
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В автобусе возле КПВВ «Новотроицкое» умер мужчина
В автобусе, который двигался к КПВВ "Новотроицкое", умер мужчина. Инцидент произошел 8 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»