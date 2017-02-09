Гендиректор АКХЗ предложил участникам блокады заняться полезным делом - восстанавливать Авдеевку

Генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов предложил участникам блокады на Донбассе лучше помочь восстановить Авдеевку после обстрелов. По его мнению, блокирование ж/д сообщений на Донбассе грозит потерей рабочих мест для работников предприятий и усугубит экономическую ситуацию в Украине. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



«Я скажу коротко – это самоуправство и беззаконие, разрушающее экономику. Скажите, кому выгодно, чтобы украинские заводы останавливались, чтобы люди теряли работу? Я знаю что такое стоящий завод. Тишина до звона в ушах и никакой надежды на будущее. У тысяч людей. Я приглашаю этих деятелей в Авдеевку, разбирать вместе с нами завалы, доставшиеся нам после обстрелов, пусть сделают наконец что-то полезное. Очень надеюсь, что инициаторы этих событий когда-нибудь поймут – во имя будущего нужно строить, а не разрушать», - написал Магомедов.



Также он сообщил, что Авдеевка приходит в себя от ужаса последних дней. "Продолжают разбираться завалы, ввозятся стройматериалы для восстановления города", – поделился Магомедов.