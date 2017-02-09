12 февраля в кинотеатре «Савона» состоится презентация книги «Широкинська операція», которая выпущена издательством военных-добровольцев и волонтеров «Ориентир».
В книге повествуется о создании полком «Азов» буферной зоны под Мариуполем и событиях в Дебальцево в феврале 2015 года, сообщили представители издательства.
«Книга-фотоальбом рассказывает от первого лица о пережитом участниками тех событий и иллюстрирует их живыми фотографиями. В Мариуполь книгу привезут к двухлетию описанных событий» - уточнили в «Ориентире».
На презентации мариупольцы смогут в непринужденной атмосфере пообщаться с авторами книги и участниками операции. Начало мероприятия в 15:00.
Ранее издание было презентовано в Полтаве, Запорожье и Новомосковске. После Мариуполя о книге-фотоальбоме «Широкинська операція» расскажут в Одессе.
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В Мариуполе презентуют «Широкинську операцію»
12 февраля в кинотеатре «Савона» состоится презентация книги «Широкинська операція», которая выпущена издательством военных-добровольцев и волонтеров «Ориентир».
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»