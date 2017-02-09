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Рубрика: Новости Мариуполя
09-02-2017, 11:40
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В Мариуполе презентуют «Широкинську операцію»

12 февраля в кинотеатре «Савона» состоится презентация книги «Широкинська операція», которая выпущена издательством военных-добровольцев и волонтеров «Ориентир».

В книге повествуется о создании полком «Азов» буферной зоны под Мариуполем и событиях в Дебальцево в феврале 2015 года, сообщили представители издательства.

«Книга-фотоальбом рассказывает от первого лица о пережитом участниками тех событий и иллюстрирует их живыми фотографиями. В Мариуполь книгу привезут к двухлетию описанных событий» - уточнили в «Ориентире».

На презентации мариупольцы смогут в непринужденной атмосфере пообщаться с авторами книги и участниками операции. Начало мероприятия в 15:00.

Ранее издание было презентовано в Полтаве, Запорожье и Новомосковске. После Мариуполя о книге-фотоальбоме «Широкинська операція» расскажут в Одессе.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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