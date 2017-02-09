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Рубрика: Новости Мариуполя
09-02-2017, 11:59
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Фото с места обстрела в районе электроподстанции под Мариуполем

Сообщение об обстреле в прифронтовых поселках Кальмиусского района Мариуполя поступило вчера около 22:00, рассказали в пресс-службе полиции. Всего разорвалось около 8 снарядов, 3 из них - в окрестностях Талаковки. Взрывной волной выбито стекло в частном доме, воронка зафиксирована и около электроподстанции.

В настоящее время остаются обесточенными Гнутово, Талаковка и часть Сартаны. Специалисты работают над восстановлением освещения.

В условиях полной темноты в течение всей ночи правопорядок в обесточенных поселках сохраняла группа быстрого реагирования. Последствия обстрела документирует полиция. Событие квалифицировано по ст.258 «Террористический акт» УК Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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