Кабмин расширил список студентов, которым будут выплачивать социальные стипендии

Правительство дополнило перечень лиц, имеющих право на социальную стипендию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.



Так, в него вошли следующие категории: дети-инвалиды и лица с инвалидностью I-III групп; студенты из малообеспеченных семей, которые получают помощь; а также лица из числа детей-сирот и малообеспеченных семей, которым назначены социальные стипендии Верховной Рады.



Также на 20% увеличат стипендии тем студентам, которые учатся или постоянно проживают в населенном пункте, который имеет статус горного.



Уточняется и перечень документов, предоставляемых студентами (курсантами) для назначения соцстипендий. Если студент имеет право на назначение социальной стипендии одновременно по нескольким основаниям, то она будет выплачиваться в соответствии с одним из оснований, по выбору учащегося.



Кроме того, принято решение продлить еще на 1 месяц переходный период возможности обращения за назначением студентам социальной стипендии с 1 января 2017 (при условии их обращения по месту учебы в апреле 2017 включительно).