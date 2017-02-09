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Рубрика: Новости Мариуполя
09-02-2017, 12:46
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Мариупольцев призывают делать стенды с едой для бездомных и нуждающихся

Неравнодушных жителей Мариуполя призвали помогать малообеспеченным и людям без определенного места жительства. Для этого предлагается расположить так называемый стенд вблизи мусорных контейнеров, чтобы каждый, кто приходит выбросить мусор, делился ненужной едой, сообщили в пресс-службе горсовета.

Первый подобный стенд появился на проспекте Металлургов.

«Нам необходимо вырабатывать культуру поведения. Для каждого не составит большого труда угостить оставшейся едой бездомного. Это может быть вчерашний суп или хлеб. Главное, чтобы продукты были пригодны к употреблению», - рассказала депутат Нина Павлюк, которая инициировала акцию.

Она призвала мариупольцев создать подобные стенды рядом со своим подъездом или домом.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»