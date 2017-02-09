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Рубрика: Новости Мариуполя
09-02-2017, 13:09
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В секторе «Мариуполь» военные из ПТРК подбили технику противника

На передовых позициях возле Мариуполя украинские военные вынуждены были открыть ответный огонь на обстрелы. Бойцы применили противотанковый ракетный комплекс, в результате была подбита одна единица техники противника. Об этом пишет ТСН со ссылкой на Штаб АТО.

Сообщается, что уничтожено авто, двое противников убиты, трое - ранены.

Напомним, вчера силы АТО сбили беспилотный летательный аппарат российского производства типа "Орлан".




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