Апелляционный суд Киева 8 февраля предоставил разрешение на задержание и арест так называемого главы ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Также апелляционный суд отменил решение Шевченковского районного суда Киева от 14 декабря 2016 года, которым прокурору ГПУ было отказано в удовлетворении ходатайства об аресте Захарченко.
Срок действия решения Апелляционного суда Киева - шесть месяцев со дня вынесения.
В настоящее время Захарченко имеет статус подозреваемого в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации).
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Рубрика: Новости Украины и мира
09-02-2017, 13:23
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Суд Киева дал разрешение на задержание и арест главы ДНР Захарченко
Апелляционный суд Киева 8 февраля предоставил разрешение на задержание и арест так называемого главы ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»