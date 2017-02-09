Бойцов ВСУ, которые съехались к участникам блокады Донбасса, военное руководство срочно отозвало из отпуска

Как мы уже писали ранее, к участникам блокады на Донбассе подтянулись бойцы ВСУ и служащие батальонов, которые специально взяли отпуск. Они призывали действующих военнослужащих и сотрудников МВД присоединиться к акции, а также обратились к президенту Петру Порошенко с требованием остановить торговлю с Л-ДНР.



Стало известно, что военнослужащих 16-го батальона 58-й бригады Вооруженных сил Украины по указанию военного руководства срочно отозвали из отпуска, а комбата отстранили от должности. За военными прислали автобус. Об этом сообщает Штаб блокады на странице в Фейсбуке.

"Сегодня утром по указанию военного руководства, ребят из 16 батальона срочно отозвали из отпуска, в место дислокации. В пять утра прислали за ними автобус, а комбата отстранили от должности", - рассказал бывший военный Тарас Пастух.