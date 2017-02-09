В школах Мариуполя учителя изменят стиль ведения уроков

Сегодня в актовом зале городского лицея собрались учителя школ города, которые хотят идти в ногу со временем, учиться новому и находить креативные подходы в обучении детей. В Мариуполь впервые приехала член-корреспондент НАПН Украины, доктор педагогических наук, профессор Елена Пометун, которая провела семинар на тему «Новая школа: какого учителя требуем». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.



Елена Пометун отметила, что современный мир и темпы его развития диктуют новые правила и требуют изменений педагогических подходов. «Школа поменяется, если поменяется учитель», - подчеркнула она.

Профессор акцентировала внимание учителей на том, что современные дети требуют новых подходов к образовательному процессу. Присутствующим представили презентацию, в которой описаны основные требования к современному учителю – он должен быть патриотом, инноватором, обладать критическим мышлением и обучаться на протяжении всей жизни.

В ходе общения были разобраны основные моменты взаимодействия учителя и ученика. Елена Пометун добавила, что на уроках дети должны чувствовать себя комфортно и не бояться высказывать свою точку зрения, даже если она не верна.



«Ошибка – это тема для обсуждения, а не повод поставить двойку. Уроки должны быть интерактивными для того, чтобы школьники научились выступать перед аудиторией и высказывали свое мнение. А учитель должен уметь правильно мотивировать и направлять», - подчеркнула профессор.

После семинара учителя отметили, что им предстоит поработать над собой и поменять привычный стиль ведения уроков – это требование современной школы и оно оправдано.