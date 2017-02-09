Ресурс Информационно-аналитического центра национальной безопасности Украины подврегся хакерской атаке. Сайт был взломан сегодня ночью. Об этом говорится на официальной странице ИАЦ в соцсети.
Сейчас сайт отключен. Проводятся профилактические работы.
"До этого момента ВСЕ публикации от имени сайта просьба считать провокациями противника", - говорится в сообщении ИАЦ.
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Рубрика: Новости Украины и мира
09-02-2017, 15:14
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Хакеры «положили» сайт ИАЦ нацбезопасности Украины
Ресурс Информационно-аналитического центра национальной безопасности Украины подврегся хакерской атаке. Сайт был взломан сегодня ночью. Об этом говорится на официальной странице ИАЦ в соцсети.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»