Профсоюзы горняков и металлургов обратились к Порошенко и Турчинову с просьбой разобраться с ситуацией блокады на Донбассе

Торговая блокада неподконтрольных территорий Донбасса, похоже, входит в горячую фазу. Активисты экономической изоляции уже вступают в стычки с правоохранителями, однако не собираются покидать свои импровизированные блокпосты. А в это время металлургические предприятия страны, которые связаны технологической цепочкой с заводами на неподконтрольной территории, могут оказаться на грани остановки. Чем грозит Украине затяжная блокада Донбасса, разбирался “Апостроф”.



Потасовки с полицией



Напомним, что двустороннее эмбарго неодконтрольным территориям бывшие бойцы добровольческих батальонов “Айдар” и “Донбасс” объявили в конце декабря 2016 года. Ветераны добробатов поставили боевикам жесткий ультиматум: либо освобождение всех пленных, либо прекращение торговых связей с неконтролируемыми территориями. Железнодорожное сообщение было заблокировано. К ним присоединились депутаты от “Самопомощи”.



На данный момент активисты удерживают под своим контролем два блокадных пункта: “Редут Богдана”, который парализует движение промышленных грузов на участке железной дороги Луганск-Попасная в районе города Золотое и редут “Запорожье”, перекрывающий железнодорожное сообщение Курдюмовка-Горловка. Уходить со своих позиций ветераны АТО не собираются. Правда, экс-комбат “Айдара” Сергей Мельничук заявил, что люди, которые действительно принимали участие в боевых действиях, сейчас в блокаде не участвуют. “Это люди, которые находились в тылу и занимались противоправными действиями во время АТО — они занимались мародерством”, — подчеркнул нардеп.



Полиция Луганской области возбудила уголовное дело по статье 279 “Блокирование транспортных коммуникаций”, однако повлиять на активистов и заставить их разблокировать пути так и не смогла. Более того, участники блокады 6 февраля решили перекрыть еще и автомобильную дорогу Константиновка — Бахмут. “Неизвестные в камуфляжной одежде с деревянными колами, которые были приспособлены для того, чтобы ими можно было наносить удары, перекрыли дорогу в обоих направлениях. Это привело к большому скоплению автотранспорта — как военного назначения, так и специальных служб, в том числе и медицинского назначения, — пояснил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин. — Люди, которые блокировали движение транспорта, были все установлены. Всего около 28 человек. Среди них есть как ранее судимые, так и лица без постоянного адреса проживания”.



Полиции удалось разблокировать трассу, однако завязалась потасовка, в ходе которой правоохранителям пришлось применить спецсредства.



Удар по Украине



Основной груз, который после начала блокады стал ограничено поступать с неподконтрольной части Донбасса — это антрацит. Именно углем этой марки “кормятся” большинство украинских ТЭС. По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, если территория блокады будет расширяться, уже в марте в стране возможны веерные отключения электроэнергии. “Если будет полностью перекрыта зона АТО, я могу подтвердить, что мы перейдем к веерным отключениям и к ограничениям. У нас разработан график. На тех запасах, которые у нас есть, мы можем продержаться примерно до конца марта. Но в связи с тем, что антрацитовую группу мы можем диверсифицировать поставками и из ЮАР, и Австралии, и Китая, время поставки как минимум 50-55 дней, разрыв мы должны компенсировать чем-то, и эта компенсация возможна за счет ограничений генерации”, — отметил Насалик.



Но заграничные антрациты обойдутся Украине дороже. По оценкам экспертов страна переплатит около 20 долларов на тонне. Да и платить за такой уголь придется не в гривнах, а в валюте. “Очевидно, что блокада не в интересах Украины. Наша тепловая энергетика активно потребляет этот уголь. Блокирование поставок угля, конечно, нанесет небольшой ущерб ДНР и ЛНР, но гораздо больший ущерб будет нанесен Украине”, — рассказал экс-министр экономики Виктор Суслов.



Активисты блокады уверяют, что лучше уж переплатить, чем торговать с оккупантами. В свою очередь Насалик отмечает, что говорить о “торговле с оккупантами” некорректно, ведь шахты Л-ДНР, с которых идет уголь в страну, перерегистрированы в Украине. “Антрацитовый уголь, поставляемый из зоны АТО, производится на украинских шахтах, зарегистрированных на украинской территории”, — подчеркнул Насалик.



Та же история с другими предприятиями на неподконтрольных территориях региона. Например, Енакиевский металлургический завод и его филиал в Макеевке или Алчевский меткомбинат. Эти предприятия официально перерегистрированы в Украине и платят налоги в государственный бюджет. А принимая во внимание тот факт, что бюджет-2017 и так принят с дефицитом в 77,5 миллиардов гривен, недополучить налоги от крупных налогоплательщиков, которыми являются промышленные предприятия, чревато для страны сокращением финансирования, например, армии или сферы здравоохранения.



“В условиях, когда наша страна находится и так в тяжелом энергетическом положении, такой удар автоматически отразится на промышленности, ведь веерные отключения означают невозможность работы многих промышленных предприятий”, — добавил Суслов.



Перебои в работе промышленных предприятий горно-металлургического комплекса могут подорвать и курс национальной валюты по отношению к доллару. Дело в том, что основная масса продукции промпредприятий идет на экспорт. Как это работает: железную руду металлургические предприятия на неподконтрольной территории получают от горно-обогатительных комбинатов Украины. Перерабатывая руду в металл, меткомбинаты отправляют продукцию обратно в Украину и экспортируют по всему миру. Соответственно государство может недосчитаться валютных поступлений в страну, а это девальвация гривны, которая автоматически тянет за собой рост потребительских цен и падение общего уровня жизни украинцев.



Кроме того, нарушается технологическая цепочка, которая десятилетиями формировалась на Донбассе. “Например, уголь на Авдеевский коксохим идет с шахты, которая находится под контролем ДНР, а коксохимзавод доставляет кокс в Мариуполь на ММК Ильича. Нужно понимать, что металлургические, коксохимические и химические заводы, шахты, заводы тяжелого машиностроения, которые находятся по обе стороны линии разграничения, без железной дороги функционировать неспособны. Автомобильными перевозками этих вопросов не решить”, — пояснил ситуацию доктор экономических наук Юрий Макогон.



Под удар уже в ближайшей перспективе могут попасть градообразующие комбинаты прифронтового Мариуполя — ММК Ильича и “Азовсталь”, на которых работают тысячи местных жителей. По оценкам экспертов, ежемесячно с неконтролируемых территорий на эти предприятия поступает около 60 тысяч тонн коксующегося угля, 35 тысяч тонн кокса, более 40 тысяч тонн антрацита. Если меткомбинаты останутся без этого сырья, его придется импортировать, а это отразится на себестоимости готовой продукции, а значит и спросе на нее. “Хотя откуда импортировать это сырье? Не из России же его завозить. Это не вариант. Откуда тогда его возить?” — отмечает глава федерации металлургов Украины Сергей Беленький.



Вопрос к Порошенко



Эксперты уверяют, что власть должна срочно пресечь противоправные действия активистов, и разблокировать парализованные участки железной дороги.



“Власти сейчас не остается ничего другого, кроме как решить эту проблему, лучше конечно политическим путем. Я не думаю, что те, кто организует блокаду, не способны понять экономических аргументов. Если они сознательно не хотят их слышать, власть должна применить силовое разблокирование и обеспечить бесперебойные поставки угля на украинские электростанции. Тем более, что по прогнозу, у нас еще не менее месяца будут продолжаться отрицательные температуры и затяжная холодная зима. Надеяться на то, что можно просто отключить электростанции и после этого выжить невозможно”, — говорит Виктор Суслов.



В свою очередь Сергей Беленький отмечает, что спорные моменты необходимо решать в ходе переговоров. “Все предприятия на неподконтрольной территории, которые прошли перерегистрацию, работают в законодательном поле Украины. Если есть у кого-то вопросы, что они вообще не могут там работать, это нужно решать цивилизованным, законодательным путем, а не просто нарушать законы, блокируя железную дорогу”, — резюмировал глава федерации металлургов.



Теперь свое слово должны сказать президент Петр Порошенко, глава Кабмина Владимир Гройсман и секретарь СНБО Александр Турчинов. Именно к ним профсоюзы горняков и металлургов Украины обратились в открытом письме с требованием разобраться в ситуации.



Источник: Укррудпром