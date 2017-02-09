Странное исчезновение: полиция ищет хозяина сгоревшего дома в Мариуполе

Пожар произошел в частном доме по улице Матросова, 14 января 2017 года. Вызов в полицию поступил в 19:00 от диспетчера МЧС. Было установлено, что по указанному адресу проживал Кулиш Виктор Васильевич 02.03.1952 года рождения. Сейчас местонахождение его неизвестно, сообщили в пресс-службе полиции.



Свидетели говорят, что перед возгоранием мужчина заходил в помещение, однако после того, как пожар в доме был локализован, его тела найдено не было. Во время проверки круга его друзей и родных никаких сведений о вероятном местонахождении владельца также не получено.

Все, кому известно что-либо о личности разыскиваемого или его местонахождении, сообщите об этом по телефонам 096-797-20-14, 095-524-03-04 или 102.