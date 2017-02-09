В Мариуполе разберутся с рекламными щитами, незаконные - демонтируют

Городским головой Вадимом Бойченко поставлена задача – привести в порядок и систематизировать рекламные вывески и щиты на улицах Мариуполя. По информации пресс-службы горсовета, в городе установлено 520 билбордов и 200 ситилайтов. Размещены они согласно комплексной схеме, принятой более пяти лет назад.

Как рассказал начальник инспекции по благоустройству Сергей Марчук, разрешающие документы на установку выдает главное управление градостроительства и архитектуры городского совета, которое совместно с инспекцией по благоустройству проведет инвентаризацию всех рекламных щитов. Те, у которых не будет разрешительных документов – демонтируют.

Марчук отметил, что внимание уделят и билбордам, которые находятся в ненадлежащем состоянии. Например, конструкция не окрашена, а рекламная плоскость ободрана и не оклеена белым или серым фоном. Также на каждой рекламной конструкции должна быть табличка с указанием владельца и контактного номера телефона.



«За нарушение правил содержания рекламных объектов предусмотрено административное наказание в виде штрафных санкций в размере от 850 до 1700 грн. Но наша цель – наведение порядка, а не наказание владельцев малого и среднего бизнеса», - подчеркнул Сергей Марчук.