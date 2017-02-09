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Рубрика: Новости Донбасса
09-02-2017, 16:32
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[Видео]

Аброськин рассказал об оперативной обстановке в области и блокаде на путях сообщения Донетчины

8 февраля в прямом эфире мариупольского телеканала начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин рассказал об оперативной обстановке в области, о том, как правоохранители несут службу под обстрелами в таких населенных пунктах как Авдеевка, Сартана, Курдюмовка, Торецк, Марьинка, Красногоровка.

Генерал прокомментировал события, связанные с блокадой на путях сообщения Донетчины, рассказал, как развивалась ситуация с блокированием автодороги Бахмут-Константиновка.

Также рассказал о результатах работы в Донецкой области Единого аналитического сервисного центра и полезных разработках полиции, которыми вскоре смогут пользоваться жители региона.

Более подробно - в видео.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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