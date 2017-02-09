8 февраля в прямом эфире мариупольского телеканала начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин рассказал об оперативной обстановке в области, о том, как правоохранители несут службу под обстрелами в таких населенных пунктах как Авдеевка, Сартана, Курдюмовка, Торецк, Марьинка, Красногоровка.
Генерал прокомментировал события, связанные с блокадой на путях сообщения Донетчины, рассказал, как развивалась ситуация с блокированием автодороги Бахмут-Константиновка.
Также рассказал о результатах работы в Донецкой области Единого аналитического сервисного центра и полезных разработках полиции, которыми вскоре смогут пользоваться жители региона.
Более подробно - в видео.
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Аброськин рассказал об оперативной обстановке в области и блокаде на путях сообщения Донетчины
8 февраля в прямом эфире мариупольского телеканала начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин рассказал об оперативной обстановке в области, о том, как правоохранители несут службу под обстрелами в таких населенных пунктах как Авдеевка, Сартана, Курдюмовка, Торецк, Марьинка, Красногоровка.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Необходимо разблокировать участки железной дороги
На Донетчине среди блокирующих дорогу в районе Бахмута были иностранцы и мародеры, - Аброськин
Также присутствовали лица, находившиеся в уголовном розыске
Редакция «Мариупольских новостей»