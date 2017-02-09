vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1441 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
09-02-2017, 16:59
Просмотров: 319
Комментариев: 0

Президент Украины пригласил греческих туристов в Мариуполь

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Греции Алексис Ципрас в ходе встречи договорились о развитии туристической отрасли и построении сотрудничества в данной сфере между двумя государствами. Об этом Порошенко сообщил на совместном брифинге с Ципрасом.

"Я высоко ценю поддержку главы греческого правительства в вопросах скорейшего введения безвизового режима. Мы сегодня проговорили, что это ускорит украинский туризм в Греции. Мы договорились координировать наши усилия, чтобы это произошло и украинцы тоже имели возможность путешествовать уже этим летом. Господин премьер это поддержал. Для греческих туристов будет особенно интересно увидеть Киев, Одессу и Мариуполь, который исторически связан с Грецией", - сказал президент Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

У Мариупольского торгового порта серьезный проект: подписан контракт с американо-канадской компанией

Будет осуществляться поставка оборудования для будущего зернового комплекса в порту


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»