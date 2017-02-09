Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Греции Алексис Ципрас в ходе встречи договорились о развитии туристической отрасли и построении сотрудничества в данной сфере между двумя государствами. Об этом Порошенко сообщил на совместном брифинге с Ципрасом.
"Я высоко ценю поддержку главы греческого правительства в вопросах скорейшего введения безвизового режима. Мы сегодня проговорили, что это ускорит украинский туризм в Греции. Мы договорились координировать наши усилия, чтобы это произошло и украинцы тоже имели возможность путешествовать уже этим летом. Господин премьер это поддержал. Для греческих туристов будет особенно интересно увидеть Киев, Одессу и Мариуполь, который исторически связан с Грецией", - сказал президент Украины.
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Президент Украины пригласил греческих туристов в Мариуполь
Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Греции Алексис Ципрас в ходе встречи договорились о развитии туристической отрасли и построении сотрудничества в данной сфере между двумя государствами. Об этом Порошенко сообщил на совместном брифинге с Ципрасом.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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