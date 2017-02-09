Очередной обстрел «старой» части Авдеевки произошел сегодня около 14:40. В результате пострадал местный житель 1967 года рождения, сообщает пресс-служба полиции.
В момент обстрела мужчина находился в собственном дворе по ул. Соборной. С ранениями руки и лопатки был госпитализирован в городскую больницу.
Кроме того, разрушениям подверглись дома 12 и 14 по ул. Тургенева. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Правоохранители обходят район, фиксируют повреждения и выявляют тех, кому может потребоваться помощь.
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- «Старую» часть Авдеевки обстреляли: ранен мужчина, разрушены несколько домов
Рубрика: Новости Донбасса
09-02-2017, 17:36
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«Старую» часть Авдеевки обстреляли: ранен мужчина, разрушены несколько домов
Очередной обстрел «старой» части Авдеевки произошел сегодня около 14:40. В результате пострадал местный житель 1967 года рождения, сообщает пресс-служба полиции.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»