Убытки ДЖД от блокировки движения на Донбассе уже превысили 40 миллионов гривен, - Укрзализныця

Общие убытки «Донецкой железной дороги» от блокирования движения на двух перегонах превысили 40 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.



В частности, убытки от блокировки парного пути перегона Курдюмовка-Бахмут 484 км, поезда №4852 и локомотива серии ЧМЭ3, что продолжается со 2 февраля, уже превысили 33 млн грн. Сумма нанесенного ущерба из-за блокировки тепловоза и 57 пустых грузовых вагонов на перегоне Шипилово - Светланово, что продолжается с 25 января, составила, по состоянию на 7 февраля - 8,4 млн грн.



На перегоне Курдюмовка-Бахмут блокировщики во главе с несколькими народными депутатами своими действиями нарушили движение грузовых поездов по четному и нечетному пути, движение на стык Майорская-Никитовка и ограничили движение пригородных поездов только по нечетному пути этого перегона. Нарушено уголовное производство по ч.1 ст.279 УК Украины.



На перегоне Шипилово - Светланово из-за блокирования тепловоза и 57 пустых грузовых вагонов уже 16 суток не производятся перевозки угля, в том числе энергетического. Так, за это время из-за действий блокировщиков не перевезено 174,5 тыс. тонн угля.



ПАО «Укрзализныця» призывает компетентные органы способствовать разблокированию движения поездов на двух перегонах на Донбассе и возмещению убытков виновными лицами.