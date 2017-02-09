В Мариуполе открыл двери обновленный и современный учебный центр ММКИ

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича Группы Метинвест завершил реконструкцию учебно-курсового центра для сотрудников. К 120-летию предприятия в эксплуатацию введены 14 учебных кабинетов, четыре аудитории для менеджеров, два конференц-зала, буфет и две зоны отдыха. Инвестиции в создание многофункционального центра обучения металлургов составили 14 млн грн.

Все аудитории отремонтированы с учетом требований эргономики в корпоративном стиле, оснащены новой мебелью, современными компьютерными и мультимедийными системами («умными» телевизорами, интерактивными досками, ноутбуками, проекторами).



Для отработки практических навыков и повышения квалификации сотрудников некоторые классы оборудованы тренажерами-имитаторами.

Есть также и обновленные промышленные полигоны, которые позволят вести подготовку специалистов по современной гидравлике и пневматике, программируемым контроллерам. А тренинги на полигоне для работ на высоте позволят снизить риск получения трамв на производстве. Полигоны Lean и HSE помогут слушателям центра быстро и качественно усвоить принципы 5С, системы быстрого реагирования, промышленной и пожарной безопасности.



Для общения участников форумов, семинаров и конференций созданы зоны отдыха.

В церемонии открытия учебного центра приняли участие руководители города, Группы Метинвест и мариупольских предприятий компании, а также представители мариупольских университетов.

Генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко:



- Сегодня мир стремительно меняется, а вместе с ним и металлургия. Это требует от нас постоянного совершенствования и освоения новых технологий. Только за последние пять лет комбинат вложил в обучение и переподготовку сотрудников почти 16 млн грн. А эффект от таких инвестиций мы увидели неделю назад, когда наши доменщики, технологи и логисты в экстремальных условиях дефицита кокса не допустили остановку предприятия. Мы создавали центр с большим заделом на будущее, что позволит и через 10 лет готовить на его базе специалистов высочайшего класса.



Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко:



- Я горжусь, что стоял у истоков создания центра, еще когда был директором по персоналу комбината. Центр обучения металлургов совмещает аудитории с промышленными полигонами, где сотрудники могут изучать новые механизмы работы и учиться управлять новым, более совершенным оборудованием. Это значительный вклад в формирование в нашем городе кластера высококвалифицированных специалистов. Теория не должна быть оторвана от практики. Только в симбиозе этих составляющих можно добиться реального повышения эффективности работы.

Юрий Зинченко добавил, что учебный центр продолжат развивать, есть ряд новшеств, которые его ждут уже в этом году. Он также рассказал, что здесь будут обучать не только персонал предприятий группы Метинвест, но и студентов, чтобы они также смогли получить новые знания.



Таким образом, в Мариуполе появился кластер высококвалифицированных кадров. В учебном центре будут формироваться новые специалисты и профессионалы своего дела.