На трассе между прифронтовыми поселками Павлополь и Чермалык парень, 1993 года рождения, наткнулся на мину. В результате взрыва он получил минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки и конечностей, рассказали в пресс-службе полиции.
Сообщение о происшествии поступило правоохранителям из мариупольской больницы около 17:45. Медики сделали пострадавшему операцию.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Это первый такой случай в этом году.
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Рубрика: Новости Мариуполя
09-02-2017, 18:55
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Под Мариуполем на мине подорвался молодой парень
На трассе между прифронтовыми поселками Павлополь и Чермалык парень, 1993 года рождения, наткнулся на мину. В результате взрыва он получил минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки и конечностей, рассказали в пресс-службе полиции.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»