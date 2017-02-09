vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1427 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
09-02-2017, 18:55
Просмотров: 460
Комментариев: 0

Под Мариуполем на мине подорвался молодой парень

На трассе между прифронтовыми поселками Павлополь и Чермалык парень, 1993 года рождения, наткнулся на мину. В результате взрыва он получил минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки и конечностей, рассказали в пресс-службе полиции.

Сообщение о происшествии поступило правоохранителям из мариупольской больницы около 17:45. Медики сделали пострадавшему операцию.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Это первый такой случай в этом году.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»