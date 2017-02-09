В Верховной Раде снова кулаками машут: пострадал... пиджак

Депутаты Верховной рады от пропрезидентской партии "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко и Иван Мельничук подрались во время заседания. Причина - публикация в соцсетях о депутатах БПП, которые якобы по указанию администрации президента не ходят на антикоррупционный комитет. Коллеги потребовали у Лещенко объясниться и заявили, что он размещает ложную информацию, однако Лещенко ответил, что "может публиковать на своей странице все, что хочет".



Спикер Рады Андрей Парубий дал поручение разобраться в ситуации.



К слову, в результате потасовки пострадал пиджак Лещенко: "травмирован" рукав - он оторван.

Вот так вот народные избранники умеют "дискутировать", пуская в ход кулаки. При этом до принятия важных для страны законов руки порою так и не доходят. Так сказать, хлеба нет - но зрелищами народ обеспечат. А большинство простых украинцев тем временем в таких ободранных пиджаках и ходят, находясь под ударами нищеты на фоне высоких цен и тарифов.



В соцсетях по поводу драки уже появляется множество мэмов. "Пострадавший пиджак депутата С.Лещенко отделался легким испугом", "В потасовке с Лещенко больше всего жалко пиджак", - пишут пользователи.